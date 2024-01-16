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Колишнього головного тренера Динамо Олександра Хацкевича призначено новим наставником польського клубу Заглембе.

Олександр Хацкевич – новий головний тренер Заглембе. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Фахівець підписав угоду до 30 червня 2024 року. Тренерський штаб білоруського фахівця буде оприлюднено пізніше.

Хацкевич змінив на посаді Артура Дербіна, за якого Заглембе набрав лише 11 очок у 19 турах Фортуна 1 Ліги (другий рівень футболу Польщі після Екстракляси) і відстає на 8 пунктів від рятівного 15-го місця.

Попереднім місцем роботи Хацкевича була кіпрська Карміотісса. Він покинув клуб восени минулого року. Після цього працював консультантом польського аматорського клубу Скра 1921.