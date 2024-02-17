Польща

Ще один українець для польської команди Олександра Хацкевича.

Заглембє Сосновець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Артемом Полярусом.

Угода з 31-річним українцем розрахована до кінця цього сезону. Він приєднався до польського клубу на правах вільного агента.

Останнім клубом Поляруса була польська Термаліка, де він провів 13 матчів та забив три м'ячі. Також Артем виступав за Олександрію, Динамо-2 та два клуби на "болотах" у країні-404.

Зазначимо, що Полярус став п'ятим українцем у складі Заглембє.

Після 19 ігор Заглембє, яку очолює українець Олександр Хацкевич, посідає останнє місце у турнірній таблиці другого за силою дивізіону Польщі.