Польща

Зараз виступи форварда у команді все ще невизначені.

Лукас Подольські розповів щодо своїх виступів у складі Гурніка Забже - повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

"Треба мати серце для виступів за Гурнік. Рішення про вибір власника буде не за нами. А після прийняття будемо бачити, яким буде моє майбутнє. Поки що я граю – тому що я люблю грати і ще хочу допомогти організаційно. Але я б не хотів, щоб це було так, щоб хтось вказував мені, що робити. Я хотів би влаштувати все так, як я бачу майбутнє клубу. Але ще не той час, тому що я поки що просто гравець".

У складі команди з Забже форвард виступає з 2021 року, куди перейшов в якості вільного агента.

Цього сезону 38-річний гравець провів 19 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 4 асисти.