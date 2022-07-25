Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.
ФК Рух
25 липня 2022, 16:38
Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону в УПЛ.
В одному зі спарингів львівський Рух поступився польському Гурнику з рахунком 2:4.
У складі львівського клубу голами відзначились Таллес, який оформив пенальті, та Руніч.
Огляд матчу:
Гурнік Забже (Польша) – Рух 4:2
Голи: Олковськи, 18, Влодарчик, 42, Пачеко, 84, 86 – Таллес, 37 (пен), Руніч, 83.
Рух: Паньків, Лях, Сич, Білий, Роман (Слюсар, 77), Сапуга (Підгурський, 87), Федорчук (Довгий, 60), Бойчук (Непейпієв, 68), Таллес (Руніч, 60), Соломон (Притула, 52), Климчук (Карабін, 68).