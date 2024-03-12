Польща

Команда проводить невдалий сезон у другому дивізіоні Польщі.

Польська Термаліка на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера Маріуша Левандовські.

Причиною звільнення 44-річного спеціаліста стали незадовільні результати клубу.

Після 23 турів Термаліка набрала 29 очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці другого дивізіону Польщі.

Нагадаємо, Маріуш очолив клуб улітку 2023 року, а до цього він працював із цією ж командою з 2020 по 2021 рік. Також він тренував Зглембє Любін та Радом'як.