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Ексгравець Шахтаря очолив команду з рідної країни.

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Маріуш Левандовські став головним тренером Термаліки, яка представляє перший польський дивізіон. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

З новим-старим клубом поляк підписав контракт на два роки. Нагадаємо, Маріуш вже очолював Термаліку в період з 2020 по 2021 рік.

Останнім місцем роботи наставника був клуб Екстракляси Радомяк, з якого його звільнили у квітні цього року.

Термаліка фінішувала на третьому місці першого дивізіону чемпіонату Польщі. У фіналі плей-оф команда поступилась Пущі та не змогла підвищитись у класі.