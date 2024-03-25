Польща

У складі клубу форвард буде намагатися допомогти йому зайняти високі місця.

Радом'як підписав екс-вінгера Дніпра-1 Жоана Пеглова — повідомляє офіційний сайт клубу.

Трансфер відбувся в якості вільного агента. Угода з Жуаном буде до 2026 року.

У 2023 році Пеглов виступав у складі української команди на правах оренди з Інтернасьоналя, далі клуб відправляв його до Спорт Ресіфе. Також вінгер є чемпіоном світу зі збірною Бразилії U-17.

Минулого календарного року 22-річний гравець провів 27 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 3 асисти.