У складі клубу форвард буде намагатися допомогти йому зайняти високі місця.
Жоан Пеглов - Getty Images
25 березня 2024, 15:35
Радом'як підписав екс-вінгера Дніпра-1 Жоана Пеглова — повідомляє офіційний сайт клубу.
Трансфер відбувся в якості вільного агента. Угода з Жуаном буде до 2026 року.
У 2023 році Пеглов виступав у складі української команди на правах оренди з Інтернасьоналя, далі клуб відправляв його до Спорт Ресіфе. Також вінгер є чемпіоном світу зі збірною Бразилії U-17.
Минулого календарного року 22-річний гравець провів 27 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 3 асисти.