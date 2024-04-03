Польща

Обставини події продовжують встановлюватися.

На офіційному сайті Заглембє (Сосновець), очолюваного Олександром Хацкевичем, вийшла заява щодо нещодавнього інциденту з ультрас клубу.

Сам білоруський спеціаліст раніше заявив, що знав, як поводитися в такій ситуації, оскільки був "вихований на вулиці".

"Сьогодні опівдні на тренуванні першої команди Заглембє з'явилася група чоловіків, яка перервала заняття, після чого відбулася розмова з тренерським штабом і футболістами.

Зважаючи на настрої чоловіків, обличчя яких були закриті масками, клуб повідомив про цей факт поліцію, яка направила на місце патруль. Наразі проводяться дії, що мають на меті з'ясувати обставини події.

Водночас інформуємо, що протягом найближчих 24 годин повідомимо громадськість про кадрові рішення, які стосуються нашого клубу", — йдеться в офіційній заяві Заглембє.

Зазначимо, що Заглембє (Сосновець) після 25 турів посідає останнє місце турнірної таблиці другого дивізіону Польщі, маючи у своєму активі 13 очок.