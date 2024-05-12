Польща

Українець допоміг своїй команді здобути підвищення в класі.

У суботу, 11 травня, відбувся матч 32-го туру Першого дивізіону Польщі, під час якого Лехія на виїзді протистояла Віслі (4:3).

У цій грі дублем відзначився українець Максим Хлань. Таким чином, на рахунку вінгера вже 10 голів у 23 іграх за польську команду.

MAKSSSYM KHLAN i przepiękna bramka! 😍🔥 #WISLGD 1:1



📺 Gole, skróty i akcje z boisk F1L na @polsatsport ⤵️https://t.co/Md1z3N7vih pic.twitter.com/5Jpy3z2lXY — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) May 11, 2024

Maksym Khlan z kolejnym trafieniem! 😎 #WISLGD 2:4



📺 Gole, skróty i akcje z boisk F1L na @polsatsport ⤵️https://t.co/Md1z3N7vih pic.twitter.com/cu8MI2UJgz — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) May 11, 2024

Ця перемога дозволила Лехії гарантувати собі підвищення в класі.

Зазначимо, що за Лехію Гданськ також виступають ще троє українців — Сарнавський, Желізко та В'юнник.

Вісла Краків — Лехія Гданськ 3:4

Голи: Родадо, 19, 89 (пен.), Ярох, 44 — Хлань, 32, 71, Нойгебауер, 45+3, 58 (обидва — пен).