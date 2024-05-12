Українець допоміг своїй команді здобути підвищення в класі.
МАКСИМ ХЛАНЬ, GETTY IMAGES
12 травня 2024, 00:55
У суботу, 11 травня, відбувся матч 32-го туру Першого дивізіону Польщі, під час якого Лехія на виїзді протистояла Віслі (4:3).
У цій грі дублем відзначився українець Максим Хлань. Таким чином, на рахунку вінгера вже 10 голів у 23 іграх за польську команду.
Ця перемога дозволила Лехії гарантувати собі підвищення в класі.
Зазначимо, що за Лехію Гданськ також виступають ще троє українців — Сарнавський, Желізко та В'юнник.
Вісла Краків — Лехія Гданськ 3:4
Голи: Родадо, 19, 89 (пен.), Ярох, 44 — Хлань, 32, 71, Нойгебауер, 45+3, 58 (обидва — пен).