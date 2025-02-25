Польща

Українець відзначився голом у ворота Гурніка Забже.

Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін потрапив до символічної збірної 22 туру чемпіонату Польщі за версією статистичного порталу SofaScore.

Минулого туру 28-річний українець відзначився єдиним і переможним результативним ударом у воротах Гурніка Забже (1:0). За свою гру Владислав отримав оцінку у 8,3 бала.

Нинішнього сезону Кочергін провів 23 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.

Після 22 турів Ракув набрав 43 очки і посідає друге місце у чемпіонаті Польщі, відстаючи від Леха на один бал.