Польща

Польська команда продовжує боротьбу із фінансовими проблемами.

Комітет з атестації клубів Польського футбольного союзу закінчив процес розгляду заявок на отримання ліцензій для виступів у найвищому дивізіоні чемпіонату країни у сезоні-2025/26. Про це повідомляє прес-служба PZPN.

Виходячи зі звіту, гданська Лехія не отримала цієї ліцензії, оскільки клуб не виконав фінансові зобов'язання.

У Лехії залишається право подати апеляцію протягом найближчих п'яти днів.

Нагадаємо, у складі клубу з Гданська виступають одразу п'ять українців — Богдан Сарнавський, Іван Желізко, Антон Царенко, Максим Хлань та Богдан В'юнник.

Після 30 турів Лехія набрала 30 очок і посідає 15 місце у чемпіонаті Польщі, випереджаючи зону вильоту на три бали.