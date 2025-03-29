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Лехія здолала одного з лідерів чемпіонату.

У 26-му турі Екстаркляси Лехія Гданськ приймала Ягеллонію, яка дісталась 1/4 фіналу Ліги конференцій.

У складі Лехії в стартовому складі з'явилось три українці: Сарнавський, Хлань та В'юнник. Саме останній приніс перемогу своїй команді, забивши на 65-й хвилині.

Царенко з'явився на полі у другому таймі, а Желізко провів матч на лаві для запасних.

Поразка не дозволила Ягеллонії піднятись на перше місце чемпіонату, а тим часом Лехія, завдяки перемозі, залишила зону вильоту.