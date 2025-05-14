Польща

Українець відзначився голом у ворота Корони.

Півзахисник Лехії Іван Желізко потрапив до символічної збірної минулого 32 туру польської Екстракляси за версією статистичного порталу SofaScore.

У минулому турі Желізко відіграв повний матч проти Корони (3:2), у якому він відзначився голом та отримав оцінку 8,1 бала.

Також додамо, що у тому самому поєдинку результативним ударом відзначився Богдан В'юнник, який реалізував пенальті, зароблений Максимом Хланем.

Після 32 турів Лехія набрала 36 очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.