Польща

Українець відзначився голом у третьому матчі поспіль.

Лехія у матчі 33 туру польської Екстракляси в гостях поділила очки з Погонью. Матч закінчився із рахунком 3:3.

Лехія відкрила рахунок на шостій хвилині зусиллями Сезоненка, після чого Ульссон зрізав м'яч у свої ворота та зрівняв цифри на табло.

Потім на 39 хвилині український півзахисник Іван Желізко вивів Лехію вперед, але наприкінці першого тайму Улвестад зрівняв рахунок.

У другому таймі команди знову обмінявся голами — спершу відзначився Кулуріс у складі господарів поля, після чого гості врятувалися на 86 хвилині зусиллями Глоговського.

Зазначимо, що Желізко відзначається голом у третьому матчі поспіль.

Також у стартовому складі Лехії вийшли ще двоє українців – Максим Хлань та Богдан В'юнник, а Антон Царенко вийшов на поле з лави запасних.

Після 33 турів Погонь набрала 57 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті Польщі, а у Лехії – 37 балів та 14 позиція.