Польща

29-річний українець отримав пошкодження під час тренування.

Півзахисник Ракува Владислав Кочергін через серйозну травму пропустить більшу частину майбутнього сезону через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

29-річний українець отримав травму на тренуванні у неділю, 22 червня.

Після медичного обстеження стало відомо, що у нього розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна та пошкодження меніска.

Найближчим часом Владислав перенесе операцію, після чого буде змушений пропустити близько 9-12 місяців.

Минулого сезону Кочергін провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав п'ять гольових передач.