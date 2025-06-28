Польща

Півзахисник Ракува пропустить більшу частину сезону через серйозну травму коліна.

Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін успішно переніс операцію на коліні після важкої травми, отриманої на тренуванні 22 червня. Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Після медичного обстеження у 29-річного футболіста виявили розрив передньої хрестоподібної зв’язки та пошкодження меніска. За попередніми оцінками, Кочергін пропустить від 9 до 12 місяців.

"На наашого гравця чекає кількамісячна реабілітація. Чекаємо на тебе, Владиславе! Повертайся до здоров’я!" — йдеться в офіційній заяві клубу Ракув.

У минулому сезоні Кочергін був одним із лідерів команди, провівши 35 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився п’ятьма голами та п’ятьма результативними передачами.