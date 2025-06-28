Півзахисник Ракува пропустить більшу частину сезону через серйозну травму коліна.
Владислав Кочергін, x.com/Rakow1921
28 червня 2025, 16:59
Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін успішно переніс операцію на коліні після важкої травми, отриманої на тренуванні 22 червня. Про це повідомляє пресслужба польського клубу.
Після медичного обстеження у 29-річного футболіста виявили розрив передньої хрестоподібної зв’язки та пошкодження меніска. За попередніми оцінками, Кочергін пропустить від 9 до 12 місяців.
"На наашого гравця чекає кількамісячна реабілітація. Чекаємо на тебе, Владиславе! Повертайся до здоров’я!" — йдеться в офіційній заяві клубу Ракув.
У минулому сезоні Кочергін був одним із лідерів команди, провівши 35 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився п’ятьма голами та п’ятьма результативними передачами.