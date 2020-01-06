Португалец остается верен своей бывшей команде.
Жоау Фелиш, getty images
06 января 2020, 19:59
Нападающий мадридского Атлетико Жоау Фелиш заявил, что был бы рад в будущем вновь играть за Бенфику, цвета которой он защищал до перехода в стан "матрасников".
"Теперь я вижу, насколько я был счастлив в Бенфике. Я планирую вернуться однажды и оставить свой след в клубе", — цитирует Фелиша Goal.
Ранее португальский футболист высказал свое мнение о своей рекордной стоимости при переходе из лиссабонской команды в мадридскую.
В текущем сезоне Примеры 20-летний Фелиш вышел на поле в 15 поединках, забив два гола и отдав одну результативную передачу.