Испания

Португалец рассказал о своем трансфере в стан Атлетико.

Нападающий Атлетико Жоао Фелиш рассказал о своей адаптации в команде, а также вспомнил свой ценник при переходе в мадридских клуб.

"126 миллионов евро не давят на меня. Но когда я подписал контракт, я подумал и удивился: "Ух ты, я стоил 126 миллионов евро!".

"Симеоне говорит эти вещи, и они не являются негативными для меня, это качества, которые нужно улучшать. Это то, что он думает, поэтому я собираюсь работать, чтобы получить немного больше энергии, немного больше выносливости. Конечно, каждый день я расту."

"Когда мяч начнет залитать в ворота соперника, а голы идти один за одним, все средства будут оправданы", — сказал Фелиш A Bola.

Ранее о игре молодого португальца рассказал главный тренер Атлетико Диего Симеоне.