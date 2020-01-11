Португалия

"Орлы" подписали колумбийского вингера.

Полузащитник Флуминенсе Йони Гонсалес перешел в Бенфику, сообщает официальный сайт португальского клуба.

Колумбийский вингер подписал контракт с "орлами" до июня 2024 года. К португальскому клубу 25-летний игрок присоединился на правах свободного агента.

Гонсалес выступал в составе Флуминенсе с января 2019 года. Всего в составе бразильской команды полузащитник провел 42 поединка, отличившись девятью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Бенфика подписала аргентинского защитника Элиаса Перейру.

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