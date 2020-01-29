Португалия

Португалец отрицает свои слова касательно завершения карьеры.

Бывший защитник мадридского Реала и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау выступил в суде Монсанто, где рассматривалось дело в связи с нападением на Спортивную академию в Алкошете.

Во время заседания у 31-летнего футболиста спросили под присягой о его нынешней профессии, на что он ответил: "Я футболист в отставке".

Как сообщает Radio Renascenca, журналисты из издания Expresso связались с Коэнтрау, чтобы уточнить, действительно ли он завершил карьеру, на что португалец заявил: "Конечно, я не на пенсии".

По информации источника, теперь Фабиу Коэнтрау грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет за дачу ложных показаний в суде.

Ранее сообщалось, что агенты Коэнтрау предложили услуги своего клиента сразу двум клубам из Серии А, в число которых входят Фиорентина и Болонья. В данный момент игрок пребывает в статусе свободного агента.

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