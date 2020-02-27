Португалия

Защитник Роланду присоединился к Браге.

Брага подписала контракт с центральным защитником Роланду, пребывавшим в статусе свободного агента — сообщает Mais Futebol.

Летом 2019 года Брага уже вела переговоры с экс-защитником национальной сборной Португалии (21 матч, 0 голов) после того, как закончился его контракт с Марселем, но тогда не удалось согласовать финансовые условия контракта.

34-летний Роланду ранее выступал за Белененсеш (99 матчей во всех турнирах, 7 голов), Порту (174, 16), Наполи (9, 0), Интер (29, 4), Андерлехт (10, 0) и Марсель (123, 7).

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