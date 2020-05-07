Италия

"Фиалки" рассчитывают сперва арендовать бразильского хавбека.

Полузащитник Милана Лукас Пакета ранее сообщил руководству о желании сменить клубную прописку, что породило слухи об интересе к бразильцу многих европейских команд.

Как сообщает Football Italia, Фиорентина является главным претендентом на 22-летнего хавбека, опережая даже Пари Сен-Жермен.

"Фиалки" готовы взять Пакета в годичную аренду, включив в соглашение пункт об обязательном выкупе футболиста за 30 миллионов евро, что вполне должно устроить и Милан.

Отметим, контракт молодого бразильца с "россонери" рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу и заработал пять предупреждений.

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