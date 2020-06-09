Португалия

Защитник Фрайбурга еще не близок к трансферу в лиссабонский клуб.

Некоторые португальские СМИ сообщили, что центральный защитник Фрайбурга Робин Кох переходит в Бенфику – дескать, "орлы" уже достигли договоренности по этому трансферу. Однако португальский гранд это опровергает.

"ФК Бенфика опровергает наличие любой договоренности или то, что какой-либо переговорный процесс по трансферу футболиста Робина Коха из Фрайбурга является закрытым, как о том сообщали некоторые медиа", — гласит заявление "орлов".

Интерес к Коху также приписывают итальянским клубам – Интеру и Наполи.

23-летний Робин Кох в текущем сезоне сыграл в 31 матче за Фрайбург и отметился двумя голами.