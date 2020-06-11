Бывший тренер Эвертона может вернуться в родную Португалию.
Марку Силва, фото getty images
11 июня 2020, 18:58
Марку Силва может заменить Бруну Лаге в Бенфике уже в скором времени, сообщает Goal.
Нынешний главный тренер "орлов" подвергается огромной критике после двух ничейных результатов после возобновления чемпионата.
Из-за таких показателей Бенфика опустилась на вторую позицию и теперь отстает от Порту на два балла, что вызвало огромное недовольство у фанатов.
Марку Силва зимой был уволен из Эвертона и все это время находился без клуба.