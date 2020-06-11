Португалия

Бывший тренер Эвертона может вернуться в родную Португалию.

Марку Силва может заменить Бруну Лаге в Бенфике уже в скором времени, сообщает Goal.

Нынешний главный тренер "орлов" подвергается огромной критике после двух ничейных результатов после возобновления чемпионата.

Из-за таких показателей Бенфика опустилась на вторую позицию и теперь отстает от Порту на два балла, что вызвало огромное недовольство у фанатов.

Марку Силва зимой был уволен из Эвертона и все это время находился без клуба.