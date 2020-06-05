Болельщики "орлов" отреагировали на ничью с Тонделой.
Фото givemesport.com
05 июня 2020, 11:03
После ничьей в матче 25-го тура против Тонделлы, болельщики Бенфики забросали камнями клубный автобус, в котором команда возвращалась домой — сообщает Sky Sports.
От осколков разбитых стекол пострадали несколько игроков, а Юлиан Вайгль и Андрия Живкович были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Повреждения оказались незначительными, здоровью и, тем более, жизни игроков ничего не грозит.
Сыграв вничью (0:0), Бенфика, тем не менее, поднялась на первое место, опередив Порту, проигравшего Фамаликану (1:2) по разнице забитых и пропущенных мячей.