Португалия

Болельщики "орлов" отреагировали на ничью с Тонделой.

После ничьей в матче 25-го тура против Тонделлы, болельщики Бенфики забросали камнями клубный автобус, в котором команда возвращалась домой — сообщает Sky Sports.

От осколков разбитых стекол пострадали несколько игроков, а Юлиан Вайгль и Андрия Живкович были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Повреждения оказались незначительными, здоровью и, тем более, жизни игроков ничего не грозит.

Сыграв вничью (0:0), Бенфика, тем не менее, поднялась на первое место, опередив Порту, проигравшего Фамаликану (1:2) по разнице забитых и пропущенных мячей.