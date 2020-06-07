Италия

"Россонери" хотят подписать Араужо.

Защитник Бенфики Томас Араужо привлек внимание Милана, сообщает портал CalcioMercato.

Итальянский клуб хочет укрепить линию обороны и попытается подписать юного португальца в летнее межсезонье. "Россонери" уже несколько месяцев следили за 18-летним центрбеком.

Действующий контракт защитника с Бенфикой рассчитан до июня 2021 года.

В активе Араужо имеется 38 поединков в составе юношеских сборных Португалии.

Ранее сообщалось, что Милан также ведет переговоры по полузащитнику Бенфики Флорентину Луишу.