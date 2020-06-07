"Россонери" хотят подписать Араужо.
Томас Араужо, Getty Images
07 июня 2020, 08:59
Защитник Бенфики Томас Араужо привлек внимание Милана, сообщает портал CalcioMercato.
Итальянский клуб хочет укрепить линию обороны и попытается подписать юного португальца в летнее межсезонье. "Россонери" уже несколько месяцев следили за 18-летним центрбеком.
Действующий контракт защитника с Бенфикой рассчитан до июня 2021 года.
В активе Араужо имеется 38 поединков в составе юношеских сборных Португалии.
Ранее сообщалось, что Милан также ведет переговоры по полузащитнику Бенфики Флорентину Луишу.