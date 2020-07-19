Португалия

"Орлы" нацелились на уругвайского форварда.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани попал в сферу интересов Бенфики, сообщает издание Record.

Кавани покинул ПСЖ в конце июня и находится в статусе свободного агента. Бенфика хочет воспользоваться этой ситуацией и готова начать переговоры с уругвайским форвардом.

В подписании 33-летнего игрока также заинтересованы Интер и Атлетико.

В минувшем сезоне Кавани провел 22 поединка в футболке парижан, отличившись семью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Кавани отказался от перехода в клуб Дэвида Бекхэма.