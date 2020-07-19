"Орлы" нацелились на уругвайского форварда.
Эдинсон Кавани, Getty Images
19 июля 2020, 10:54
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани попал в сферу интересов Бенфики, сообщает издание Record.
Кавани покинул ПСЖ в конце июня и находится в статусе свободного агента. Бенфика хочет воспользоваться этой ситуацией и готова начать переговоры с уругвайским форвардом.
В подписании 33-летнего игрока также заинтересованы Интер и Атлетико.
В минувшем сезоне Кавани провел 22 поединка в футболке парижан, отличившись семью голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Кавани отказался от перехода в клуб Дэвида Бекхэма.