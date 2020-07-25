Португалия

Бразильский вингер может вновь подписать контракт с "драконами".

Халк хочет вернуться в Порту, за который выступал с 2008 года по 2012, в январе 2021, сообщает Record.

Контракт вингера с Шанхай СИПГ истекает в конце этого года, а сам игрок уже заявил, что хочет покинуть команду.

Халк провел 125 поединков за китайский клуб, в которых отметился 69 голами и 53 результативными передачами.

Напомним, что подписать бразильца также хотел Эспаньол, но "попугаи" покинули элитный дивизион Ла Лиги и не смогут привлечь именитого игрока.