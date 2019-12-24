Испания

Каталонский клуб нацелился на бразильского форварда.

Нападающий Шанхай СИПГ Халк попал в сферу интересов Эспаньола, информирует издание Sport.

Каталонский клуб ведет борьбу за сохранение прописки в Примере и намерен укрепить линию нападения. "Попугаи" хотят арендовать бразильского форварда в январе в качестве усиления.

Действующий контракт Халка с китайским клубом рассчитан до декабря 2020 года.

В минувшем сезоне 33-летний игрок провел 37 поединков, забив 17 голов и совершив 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Вальтер Пандиани может возглавить Эспаньол.

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