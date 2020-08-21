Португалия

Испанец продолжит карьеру в португальском клубе.

Голкипер Атлетико Антонио Адан перешел в лиссабонский Спортинг, сообщает официальный сайт португальского клуба.

Испанский вратарь поставил подпись под двухлетним контрактом со "львами" с возможностью продления еще на один сезон. К "зелено-белым" 33-летний страж ворот присоединился на правах свободного агента.

Адан выступал в составе Атлетико с 2018 года, перейдя из Бетиса. В минувшем сезоне голкипер провел два поединка в футболке "матрасников", пропустив два гола.

Ранее сообщалось, что Спортинг Л подписал бывшего защитника Динамо Виторину Антунеша.