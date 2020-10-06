Португалия

"Драконы" подписали французского полузащитника.

Порту на правах арендного соглашения подписал защитника Челси Маланга Сарра, сообщает официальный твиттер-аккаунт "драконов".

Ранее французский центрбек поставил подпись под пятилетним контрактом с "синими", который рассчитан до июня 2025 года.

Сарр является воспитанником Ниццы и выступал в первой команде с августа 2016-го. В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 20 поединков в футболке "орлят", отличившись одним голом.

Напомним, что Порту собирался также арендовать другого представителя АПЛ — Джесси Лингарда.