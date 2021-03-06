Португалия

Лидер Примейры не проигрывает 22 матча.

Победа в 22-м туре чемпионата Португалии над Санта-Кларой (2:1) позволила лиссабонскому Спортингу установить личный рекорд — сообщил официальный Твиттер клуба.

Впервые в своей истории «львы» со старта чемпионата не проигрывают 22 матча — 18 побед и 4 ничьи.

Последней командой, которой удалось обыграть Спортинг в чемпионате Португалии, была Бенфика 25 июля 2020 гола (2:1).

В нынешнем чемпионате Спортинг занимает первое место, набрав 58 очков и опережая ближайшего преследователя, Брагу, на 16 пунктов.

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