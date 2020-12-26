Издание составило свой топ переходов в истории турнира.
Криштиану Роналду, Getty Images
26 декабря 2020, 00:06
Переход вингера Криштиану Роналду из лиссабонского Спортинга в Манчестер Юнайтед признан лучшим в истории АПЛ по версии издания Sky Sports.
Второе место занял переезд Тьерри Анри из Ювентуса в Арсенал, а третье — покупка Манчесер Юнайтед Эрика Кантона из Лидса.
Вашему вниманию топ-10 трансферов Премьер-лиги:
- 1. Криштиану Роналду (Спортинг — Манчестер Юнайтед).
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- 2. Тьерри Анри (Ювентус — Арсенал).
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- 3. Эрик Кантона (Лидс — Манчестер Юнайтед).
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- 4. Фрэнк Лампард (Вест Хэм — Челси).
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- 5. Рой Кин (Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед).
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- 6. Дидье Дрогба (Марсель — Челси).
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- 7. Сол Кэмпбелл (Тоттенхэм — Арсенал).
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- 8. Уэйн Руни (Эвертон — Манчестер Юнайтед).
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- 9. Венсан Компани (Гамбург — Манчестер Сити).
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- 10. Алан Ширер (Блэкберн — Ньюкасл).
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