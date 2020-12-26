Переход вингера Криштиану Роналду из лиссабонского Спортинга в Манчестер Юнайтед признан лучшим в истории АПЛ по версии издания Sky Sports.

Второе место занял переезд Тьерри Анри из Ювентуса в Арсенал, а третье — покупка Манчесер Юнайтед Эрика Кантона из Лидса.

Вашему вниманию топ-10 трансферов Премьер-лиги:

  1. 1. Криштиану Роналду (Спортинг — Манчестер Юнайтед).
  2.  
  3. 2. Тьерри Анри (Ювентус — Арсенал).
  4.  
  5. 3. Эрик Кантона (Лидс — Манчестер Юнайтед).
  6.  
  7. 4. Фрэнк Лампард (Вест Хэм — Челси).
  8.  
  9. 5. Рой Кин (Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед).
  10.  
  11. 6. Дидье Дрогба (Марсель — Челси).
  12.  
  13. 7. Сол Кэмпбелл (Тоттенхэм — Арсенал).
  14.  
  15. 8. Уэйн Руни (Эвертон — Манчестер Юнайтед).
  16.  
  17. 9. Венсан Компани (Гамбург — Манчестер Сити).
  18.  
  19. 10. Алан Ширер (Блэкберн — Ньюкасл).

  20. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

    ​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.