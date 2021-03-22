Португалия

Отавио продолжит выступать за "драконов".

Порту подписал новое соглашение с полузащитником Отавио, сообщает официальный сайт "драконов".

Контракт с бразильским полузащитником подписан до лета 2025 года. Текущий договор завершается летом 2021 года.

Текущая стоимость 26-летнего футболиста составляет 21 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

В текущем сезоне он успел провести уже 30 матчей в составе "драконов", за которых выступает с лета 2016 года, вернувшись из аренды в Витории Гимараэш.

Стоит напомнить, что данный футболист в минувшее трансферное окно попал в сферу интересов Ромы и Арсенала.