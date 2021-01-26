Италия

Будущим летом у бразильского хавбека заканчивается контракт.

Полузащитник Порту Отавио попал в сферу интересов Милана, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, "россонери" планируют подписать контракт с 25-летним бразильцем, соглашение которого с "драконами" заканчивается предстоящим летом.

Футболист хочет получить контракт с итальянцами до 2025 года и окладом в 3 млн евро за сезон, тогда как "россонери" готовы платить ему 2 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Отавио провел 21 поединок, в которых забил три мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что в услугах Отавио заинтересованы Арсенал и Рома.