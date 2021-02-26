Италия

Бразилец, вероятно, вскоре сменит клубную прописку.

Полузащитник Порту Отавио может продолжить карьеру в Милане.

Как сообщает Николо Скира в своем Twitter, "россонери" находятся на продвинутой стадии переговоров с бразильцем.

По окончании сезона хавбек станет свободным агентом. По информации источника, Отавио заключит с Миланом контракт до 2025 года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Отавио провел 13 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что на полузащитника Порту претендуют Арсенал, Рома и Валенсия.

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