Португалия

Футболист подписал контракт с португальским клубом.

Молодой защитник Криштиану Паламарчук стал футболистом лиссабонского Спортинга. Об этом сообщает A Bola.

Криштиану Паламарчуку 14 лет. Он является гражданином Португалии, однако имеет украинские корни.

"Я был очень счастлив, это большая гордость подписать контракт и представлять этот клуб. Это уникальная возможность, я хочу максимально использовать ее и поблагодарить всех, кто помог мне попасть сюда.

Я считаю себя сильным центральным защитником, который любит играть просто. Я игрок, который много борется за команду, и я постараюсь через время сыграть за основную команду Спортинга", — цитирует футболиста издание.

Напомним, Спортинг славится своими молодыми футболистами и воспитанниками академии. Один из таких — Криштиану Роналду.

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