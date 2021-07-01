Португалия

Португальский клуб усилил линию обороны.

Защитник Санта-Клары Фабиу Кардозу стал игроком Порту.

Центрбек, выступающий за молодежную сборную Португалии, обошелся клубу в 2,2 миллиона евро. Соглашение между сторонами заключено до 2026 года.

Ранее футболист также выступал за Бенфику, Пасуш Феррейру и Рейнджерс.

Отметим, что одним из конкурентов на позиции Кардозу будет ветеран Порту, 38-летний Пепе.

Ранее Порту взял в аренду нападающего одного из новичков АПЛ.

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