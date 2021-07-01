Португальский клуб усилил линию обороны.
Фабиу Кардосу, ФК Порту
01 июля 2021, 16:42
Защитник Санта-Клары Фабиу Кардозу стал игроком Порту.
Центрбек, выступающий за молодежную сборную Португалии, обошелся клубу в 2,2 миллиона евро. Соглашение между сторонами заключено до 2026 года.
Ранее футболист также выступал за Бенфику, Пасуш Феррейру и Рейнджерс.
Отметим, что одним из конкурентов на позиции Кардозу будет ветеран Порту, 38-летний Пепе.
Ранее Порту взял в аренду нападающего одного из новичков АПЛ.
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