Португалия

Функционер подозревается в уклонении от налогов и отмывании денег.

Президент португальской Бенфики Луиш Фелипе Виейра был отправлен под домашний арест, сообщает AP.

По информации источника, 72-й летний португалец будет находиться под домашним арестом до тех пор, пока не внесет залог в размере 3,5 миллионов евро.

Напомним, Виейра был арестован после возбуждения уголовного дела о мошенничестве, уклонении от налогов и отмывании денег. Сам функционер отрицает все обвинения, как и еще три арестованных человека.

Виейра является президентом "орлов" с 2003 года и на время его ареста исполняющим обязанности президента Бенфики будет Руи Кошта.

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