Португалия

Украинский форвард может отправиться в Португалию.

Нападающий сборной Украины и Гента Роман Яремчук может продолжить свою карьеру в португальском чемпионате. Об этом сообщает Voetbal24.

По информации источника, 25-летний украинец согласился на переход в португальскую Бенфику.

Таким образом, теперь остается самое главное — согласовать сумму трансфера. Бельгийский клуб требует за форварда 25 миллионов евро, а "орлы" намерены снизить ценник.

В минувшем сезоне Яремчук провел 43 поединка, в которых забил 23 мяча и отдал 8 ассистов.

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