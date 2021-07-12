Италия

Клуб и португальский полузащитник разорвали контракт.

Интер прекратил сотрудничество с полузащитником Жоау Мариу, сообщает официальный сайт чемпиона Италии.

Прошлый сезон португальский футболист провел в лиссабонском Спортинге, с которым смог стать чемпионом страны.

Жоау Мариу вышел на поле в 34 поединках, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Бенфика согласовала с 28-летним игроком условия контракта, а переход в Спортинг Л сорвался.