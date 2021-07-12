Клуб и португальский полузащитник разорвали контракт.
Жоау Мариу, getty images
12 июля 2021, 22:14
Интер прекратил сотрудничество с полузащитником Жоау Мариу, сообщает официальный сайт чемпиона Италии.
Прошлый сезон португальский футболист провел в лиссабонском Спортинге, с которым смог стать чемпионом страны.
Жоау Мариу вышел на поле в 34 поединках, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что Бенфика согласовала с 28-летним игроком условия контракта, а переход в Спортинг Л сорвался.