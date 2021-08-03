Португалия

Наставник португальской Бенфики высказался об обойме "орлов" на сезон.

Главный тренер португальской Бенфики, за которую с недавних пор выступает Роман Яремчук, высказался о комплектации состава команды.

По словам Жорже Жезуша, он доволен нынешней обоймой, которая есть в его распоряжении.

"Всегда важно побеждать. Все будет хорошо, если мы начнем играть сейчас.Я доволен имеющимся составом", – приводит слова Жезуша издание A Bola.

Напомним, на днях состав "орлов" пополнил форвард сборной Украины Роман Яремчук, который перебрался в Португалию из бельгийского Гента.

В прошлом сезоне футболист провел 43 матча за Гент, в которых забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.