Наставник португальской Бенфики высказался об обойме "орлов" на сезон.
Жорже Жезуш. Фото Getty Images
03 августа 2021, 10:40
Главный тренер португальской Бенфики, за которую с недавних пор выступает Роман Яремчук, высказался о комплектации состава команды.
По словам Жорже Жезуша, он доволен нынешней обоймой, которая есть в его распоряжении.
"Всегда важно побеждать. Все будет хорошо, если мы начнем играть сейчас.Я доволен имеющимся составом", – приводит слова Жезуша издание A Bola.
Напомним, на днях состав "орлов" пополнил форвард сборной Украины Роман Яремчук, который перебрался в Португалию из бельгийского Гента.
В прошлом сезоне футболист провел 43 матча за Гент, в которых забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.