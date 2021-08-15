Украинский форвард отметился голом и результативной передачей.
Роман Яремчук, Getty Images
15 августа 2021, 08:41
В матче второго тура чемпионата Португалии Бенфика уверенно обыграла Ароку со счетом 2:0.
В этом поединке португальского чемпионата дебютировал нападающий "орлов" Роман Яремчук, который впервые вышел в стартовом составе. В этой встрече украинец отметился голом и ассистом, за что после игры был признан лучшим игроком матча.
Авторитетный портал WhoScored поставил Яремчуку одну из самых высоких оценок в матче – 7,9. Лучшую оценку от портала получил Рубен Диаш.
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