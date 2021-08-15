Португалия

Украинский форвард отметился голом и результативной передачей.

В матче второго тура чемпионата Португалии Бенфика уверенно обыграла Ароку со счетом 2:0.

В этом поединке португальского чемпионата дебютировал нападающий "орлов" Роман Яремчук, который впервые вышел в стартовом составе. В этой встрече украинец отметился голом и ассистом, за что после игры был признан лучшим игроком матча.

Авторитетный портал WhoScored поставил Яремчуку одну из самых высоких оценок в матче – 7,9. Лучшую оценку от портала получил Рубен Диаш.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.