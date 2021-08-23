Неманья Радоньич продолжит свою карьеру в чемпионате Португалии.
Неманья Радоньич, ФК Бенфика
23 августа 2021, 10:22
Бенфика на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Марселя Неманьей Радоньичем.
Арендное соглашение с 25-летним сербским хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.
Вторую половину прошедшего сезона Радоньич провел в составе Герты, где провел 27 поединков, в которых он забил три мяча и отдал три ассиста.
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