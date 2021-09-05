Португалия

Португальский хавбек не станет игроком турецкого клуба.

Полузащитник португальской Бенфики Жедсон Фернандеш не станет игроком турецкого Галатасарая, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство турецкого клуба сделало два предложения "орлам", но дважды получили отказ по трансферу 22-летнего португальца.

Также отмечается, что в составе Галатасарая футболиста хотел лично видеть главный тренер Фатих Терим. Фернандеш вторую часть минувшей кампании провел в Галатасарае на правах аренды. На его счету три ассиста в 17 поединках.

Действующий контракт Фернандеша с Бенфикой рассчитан до лета 2023 года.

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