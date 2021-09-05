Португальский хавбек не станет игроком турецкого клуба.
Жедсон Фернандеш, Getty Images
05 сентября 2021, 10:41
Полузащитник португальской Бенфики Жедсон Фернандеш не станет игроком турецкого Галатасарая, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, руководство турецкого клуба сделало два предложения "орлам", но дважды получили отказ по трансферу 22-летнего португальца.
Также отмечается, что в составе Галатасарая футболиста хотел лично видеть главный тренер Фатих Терим. Фернандеш вторую часть минувшей кампании провел в Галатасарае на правах аренды. На его счету три ассиста в 17 поединках.
Действующий контракт Фернандеша с Бенфикой рассчитан до лета 2023 года.
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