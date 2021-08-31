Португалия

Австрийский хавбек Интера предстоящий сезон проведет в португальском чемпионате.

Защитник миланского Интера Валентино Лазаро продолжит свою карьеру в составе португальской Бенфики, сообщает пресс-служба "орлов".

Арендное соглашение с 25-летним австрийцем рассчитано до конца нынешнего сезона.

В прошедшем сезоне Лазаро выступал в аренде в составе менхенгладбахской Боруссии, где забил два мяча и отдал один ассист в 28 матчах.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.