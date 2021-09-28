Португалия 28 сентября 2021, 11:14 Яремчук — игрок недели в чемпионате Португалии Украинец получил признание за свою игру. РОМАН ЯРЕМЧУК, ФК БЕНФИКА 28 сентября 2021, 11:14 Нападающий Бенфики Роман Яремчук признан лучшим игроком недели в чемпионате Португалии по версии Record. Этой награды украинец удостоился за свою игру в матче 7-го тура чемпионата Португалии против Витории Гимарайнш. Тогда Роман отметился дублем еще в первом тайме, а его команда в итоге победила со счетом 3:1. Отметим, что именно Яремчук был признан лучшим игроком того матча. Видео его голов можно посмотреть здесь. Люди Роман Яремчук Команды Бенфика Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте