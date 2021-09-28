Португалия

Украинец получил признание за свою игру.

Нападающий Бенфики Роман Яремчук признан лучшим игроком недели в чемпионате Португалии по версии Record.

Этой награды украинец удостоился за свою игру в матче 7-го тура чемпионата Португалии против Витории Гимарайнш. Тогда Роман отметился дублем еще в первом тайме, а его команда в итоге победила со счетом 3:1.

Отметим, что именно Яремчук был признан лучшим игроком того матча.

Видео его голов можно посмотреть здесь.