Португалия

Встреча была завершена досрочным поражением хозяев.

В рамках 12-го тура португальской Примейра-лиги лиссабонская Бенфика в гостевом поединке была вынуждена противостоять обескровленному в результате воздействия коронавируса COVID-19 Белененсешу, который не сумел выпустить на эту игру даже полного стартового состава, ограничившись девятью футболистами, включая двух вратарей.

Как итог, Белененсеш еще до перерыва пропустил сразу семь голов, а на второй тайм вышел уже в составе семи игроков, после чего один из оставшихся футболистов не смог продолжать игру, что вынудило главного арбитра досрочно завершить встречу, согласно регламенту.

Белененсеш в итоге получил техническое поражение, а после игры президент клуба Руи Педру Суареш был вынужден обратиться к футбольной общественности.

"Я слежу за футболом 48 лет и никогда не видел игроков с таким достойным отношением, как у футболистов, игравших на поле сегодня. У них есть чувство преданности этой игре, поэтому они показали всем, что значит иметь достоинство.

Проводить матч против Бенфики в таких условиях было позором для всей Португалии, за исключением тех девяти игроков, которые нашли в себе силы выйти на поле.

Накануне матча вся команда прошла тесты на антигены к коронавирусу, которые показали целый ряд положительных результатов. В день игры были проведены ПЦР-тесты для подтверждения этих результатов.

В середине игрового дня мы сообщили в Лигу, что не сможем сыграть эту игру, но нам сказали, что, если у нас есть восемь футболистов, то мы должны выходить на поле. Один из этих восьми был травмирован в течение нескольких месяцев, а один из потенциальных игроков до этого находился в Южной Африке, но ему запретили въезд в Португалию без карантина, так как у него нет карты резидента страны.

Самое смешное это то, что регламент считает такого игрока доступным для выбора тренера.

Сегодня мы прошли через позор, но куда хуже было бы, если бы мы не явились на игру, что могло привести к потере очков. В 19:13 по местному времени (матч был в 20:30 – ред.) мы получили итоговый список игроков, чьи ПЦР-тесты были отрицательными. На этот раз, это были уже девять футболистов, но два из них были вратарями.

Мы должны соблюдать правила, но нельзя закрывать глаза на то, что это стало позором для нашего клуба и всей страны в целом. Нет никаких оправданий тому, что произошло. Но, повторюсь, я никогда не видел в своей жизни такого отношения к делу, как у тех девяти игроков, которые вышли на поле.

В конце сезона мы предложим новый проект регламента", — подытожил функционер.

Отметим, что Белененсеш на данный момент занимает 16-ю позицию из 18 команд португальского чемпионата, набрав за 12 игр всего восемь очков.