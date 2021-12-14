Португалия

Украинец также рассказал об отношении фанатов Бенфики к клубу.

Нападающий португальской Бенфики Роман Яремчук рассказал об отношении фанатов "орлов" к клубу.

"Болельщики — это клуб. Они решают в клубе очень много. Проиграли Спортингу... Это один матч, а в город выйти нереально. Фанаты тебя "съедают".

Когда побеждаешь — не чувствуешь этого. Когда не забиваешь в матче, то чувствуешь большое давление. Нужно с ним справляться.

В Киеве не приходят на матч такое количество людей. Тут на матч чемпионата собираются полные трибуны болельщиков".

Слухи связывали Романа Яремчука с Барселоной. Украинец рассказал, действительно ли было предложение?

"Было ли у меня предложение от Барселоны? Я посмеялся над этим. Это не солидно...", — добавил Яремчук в интервью YouTube-каналу pressing.

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