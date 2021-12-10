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Украинский форвард Бенфики поделился эмоциями от победы над Динамо в матче группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо потерпело поражение от Бенфики со счетом 2:0.

Нападающий лиссабонского клуба Роман Яремчук, который отметился забитым мячом в ворота своего бывшего клуба, поделился эмоциями от встречи на поле со своими друзьями по Динамо и партнерами по сборной Украины.

"Хотел бы поздравить Динамо с хорошим матчем. Мы в следующем раунде – это самое главное. Честно говоря, Динамо очень прибавило, мне понравился второй тайм".

"Общался ли с игроками Динамо? Общался и после матча, и до матча. Это мои друзья, даже мои братья, можно сказать. Мы с ними пережили много счастливых моментов во время Евро и игр за сборную Украины. Хочется пожелать им всего наилучшего. Трудно описать свои ощущения, когда играешь против своих друзей. Важно было сконцентрироваться".

"Сильно ли выросли игроки Динамо? Конечно, я всех очень хорошо знаю. Счастлив встретиться с ними на такой стадии Лиги чемпионов. Хочется больше ребят видеть в топ-командах. Думаю, это произойдет, потому что у Динамо много хороших футболистов".

"Смотрю ли матчи Динамо? Стараюсь смотреть большие матчи. Конечно, на поединки Лиги чемпионов не попадаю, потому что мы одновременно играли. Но пытаюсь следить за большими матчами", — заявил Яремчук в интервью YouTube-каналу Динамо Киев.

Напомним, именно в матче против киевского Динамо Яремчук забил свой первый гол в Лиге чемпионов. Смотреть видео голов и обзор матча Бенфика — Динамо Киев вы можете на Football.ua.